Arazi kavgasında 2 ölüm: Jandarmaya suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arazi kavgasında 2 ölüm: Jandarmaya suçlama

09.07.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada tutuklu sanık, jandarmanın zamanında müdahale etmemesini suçlayarak tahliye talep etti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Tutuk sanık, kimseye zarar verecek bir yapıda olmadığını savunarak, "Jandarma zamanında müdahale etmiş olsaydı bu olay yaşanmazdı" dedi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D.B. ile tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında sağlık sorunlarına dikkat çeken tutuklu sanık A.D.B., KOAH hastası olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Olayla ilgisinin bulunmadığını öne süren A.D.B., "Kimseye zarar verecek bir yapıya sahip değilim. Jandarma zamanında müdahale etmiş olsaydı bu olay yaşanmazdı. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar R.K. ve A.K. da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti. Müşteki taraf ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yineleyerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada yapılmasına karar verilen olay yeri keşfinin görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların uygun olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti. Keşfin temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar veren heyet, tutuklu sanığın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, duruşmayı ekim ayına erteledi.

Olay, 8 Haziran 2024 tarihinde Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında meydana gelmişti. İddiaya göre, iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda M.G. ile E.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün, M.G. ise tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirmişti. Olayın ardından firar eden A.D.B., yaklaşık 2 yıl sonra 1 Mart 2026'da İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgasında 2 ölüm: Jandarmaya suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: Arazi kavgasında 2 ölüm: Jandarmaya suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.