2 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı - Son Dakika
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2 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan bir otomobilden kopan parçalara başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28.08.2024 12:50
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2 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı

BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobilden kopan parçalara başka bir otomobilin vurması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 55 ALJ 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilden kopan parçalara, aynı istikamette seyreden Ö.U. idaresindeki 34 BKV 385 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kontrollü sağlanan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı - Son Dakika
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