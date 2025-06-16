2 yaşındaki çocuk babasına ait silajla oynarken annesi öldürÇocuk, Oynadığı Silahla Annesini Vurdu - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuk babasına ait silajla oynarken annesi öldürÇocuk, Oynadığı Silahla Annesini Vurdu

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2 yaşındaki çocuk babasına ait silajla oynarken annesi öldürÇocuk, Oynadığı Silahla Annesini Vurdu
16.06.2025 15:21
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2 yaşındaki çocuk babasına ait silajla oynarken annesi öldürÇocuk, Oynadığı Silahla Annesini Vurdu
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Brezilya'da yaşanan trajik olayda, iki yaşındaki bir çocuk, evde bulduğu babasına ait silahla oynarken annesini vurdu. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çocuğun Glock 9 mm tabancayı alıp annesine doğrultup ateş ettiği görüldü. Anne 27 yaşındaki Deborah Rodrigues Monteiro, göğsünden ve kolundan vuruldu ve hayatını kaybetti. Baba, 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla yargılanacak. Olay, sosyal medyada büyük üzüntü yarattı ve kullanıcılar aileye taziye mesajları gönderdi.

Brezilya'da iki yaşındaki bir çocuk, evde oynarken masanın üzerindeki babasına ait silahı alarak annesini kazara vurdu. Olay, ailenin verandasına bakan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde küçük çocuğun Glock 9 mm tabancayı eline alıp birkaç saniye oynadıktan sonra annesine dönen kadına doğrultup ateş ettiği görülüyor. O sırada sohbet eden anne ve baba, çocuklarının elindeki silahı fark edemediler.

27 yaşındaki Deborah Rodrigues Monteiro, göğsünden ve kolundan vuruldu. İlk anda hayatta kalan kadın şokla ayağa kalkıp yaralarına bakmaya çalıştı. Ancak birkaç adım sonra yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Eşi panikle müdahale etmeye çalıştı.

Olay, Mato Grosso do Sul eyaletinin Rio Verde de Mato Grosso kasabasında cuma gecesi yaşandı. Kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, silahın ruhsatlı olduğunu ve çiftçi olan babanın "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını açıkladı. Baba soruşturma süresince serbest kalacak.

Çocuğun velayetiyle ilgili karar ise henüz netleşmedi. Silah ve mermi delil olarak incelenmek üzere emniyet tarafından alındı.

Olay sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Kullanıcılar, Deborah'ın ailesine ve yakınlarına taziye mesajları gönderdi.

Benzer bir olay geçen yıl ABD'de yaşanmış, Ohio'da hamile bir kadın iki yaşındaki oğlunun kazayla ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesi öldürdü
2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesi öldürdü
2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesi öldürdü
2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesi öldürdü
2 yaşındaki çocuk, babasına ait silahla yanlışlıkla annesi öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa 2 yaşındaki çocuk babasına ait silajla oynarken annesi öldürÇocuk, Oynadığı Silahla Annesini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Can:
    KAFAN GÜZELKEN ÇALIŞIYORSUN GALİBA . OKUDUĞUN MEKTEBİN A...MM.KK 1 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    çocuk vurmadı silahı ortalıkta dolu bir şekilde bırakan vurdu 0 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Son dakika son dakikalarına az kaldı.Başlıkları yazan arkadaş nasıl başlık bunlar.Uygulamamayı sileceğim az kaldı. 0 0 Yanıtla
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