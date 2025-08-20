2 Yaşındaki Hiranur Otomobilin Altında Kaldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 2 yaşındaki Hiranur Erdenli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Yazçiçeği köyünde 2 yaşındaki Hiranur Erdenli, evin bahçesinde bulunan otomobilin arkasına gitti. Hiranur'un dedesi Çınar'a gitmek üzere otomobile binerek geri manevra yaptı. Otomobilin arkasında bulunan Hiranur, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR