2 Yaşındaki Kaybolan Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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2 Yaşındaki Kaybolan Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu

2 Yaşındaki Kaybolan Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirlikte olduğu evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Esil Mustafa, arama kurtarma ekipleri tarafından 8 saat sonra sağ olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 01:05  Güncelleme: 01:13
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu yaklaşık 8 saat sonra kaybolduğu noktaya 1 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Kurtarma ekiplerinin kucağında getirilen küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte iki gün önce misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 17.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, jandarma, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara havadan dron ile de bölge tarandı. Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin her noktayı taradığı arama çalışmalar sonunda küçük esil 8 saat sonra sağ olarak bulundu. Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan küçük Esil, arama kurtarma ekiplerinin kucağında araca alınıp kontrol amaçlı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 Yaşındaki Kaybolan Kız Çocuğu 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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