20 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

18.05.2026 09:47
Antalya merkezli operasyonda 183 şüpheli yakalanırken, 11.4 milyar TL işlem hacmi belgelendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 183 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu ve hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçuna yönelik teknik takip destekli projeli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin Antalya'da toplam 10 adet yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlendi. Şahısların banka hesapları ve kripto varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi ve hesap hareketliliği olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Antalya merkezli toplam 20 ilde 183 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonların sürdüğü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:48:37.
