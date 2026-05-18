20 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçuna yönelik teknik takip destekli projeli çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin Antalya'da toplam 10 adet yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlendi. Şahısların banka hesapları ve kripto varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi ve hesap hareketliliği olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Antalya merkezli toplam 20 ilde 183 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonların sürdüğü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA