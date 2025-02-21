20 Şüpheli Ziynet Eşyası Hırsızlığında Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

20 Şüpheli Ziynet Eşyası Hırsızlığında Yakalandı

Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de yapılan operasyonla 12 milyon 385 bin TL değerinde hırsızlık yapıldı.

21.02.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çalan 20 şüpheli operasyonla yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonla ikametlerin kapılarını kart ve özel aparat yardımıyla açarak vatandaşlara ait toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çalan 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 2024-2025 yılları içerisinde meydana gelen toplam 23 farklı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin gündüz vakitlerinde ikametlerin kilitli olmayan kapılarını kart ve özel aparat yardımıyla açarak vatandaşlara ait toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin tespit ve temini amacıyla teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen evden hırsızlık suçlarına 28 şüphelinin karıştığı, 5 kişinin farklı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Kocaeli, İstanbul ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı

Şüphelilerin yakalanması ve suça konu eşyaların ele geçirilmesi amacıyla 18 Şubat tarihinde Kocaeli, İstanbul ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında hedef şüpheliler haricinde aranması olan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.G'nin 21 yıl 11 ay, E.M'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Projeli dosya kapsamında başlangıçtan bugüne kadar 5 şüpheli tutuklu olarak cezaevinde, 9 şahıs ara yakalamalar da tutuklu ve 17'si dosya sonunda tutuklu olmak üzere toplam 31 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Kayseri, Kocaeli, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 20 Şüpheli Ziynet Eşyası Hırsızlığında Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:21 Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor
23:43 İstanbul’da kar esareti bitmeyecek gibi Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
22:43 Borsa İstanbul’daki tarihi düşüşe SPK’dan inceleme Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme
22:24 Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
22:00 Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi
09:47 Anne olmak için gün sayan Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar Anne olmak için gün sayan Buse Arslan'dan karnı burnunda pozlar
09:38 Kulisler hareketlendi Erdoğan’dan Kürşad Zorlu’ya önemli görev Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev
09:28 Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı Yılların otomotiv devi tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı
09:17 Olay adam yine sahnede Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:59 Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar
08:57 Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince “Harbiden elendim“ paylaşımı yaptı Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 06:33:51. #1.12#
SON DAKİKA: 20 Şüpheli Ziynet Eşyası Hırsızlığında Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.