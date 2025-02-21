20 Şüpheli Ziynet Eşyası Hırsızlığında Yakalandı

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12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çalan 20 şüpheli operasyonla yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli, İstanbul ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonla ikametlerin kapılarını kart ve özel aparat yardımıyla açarak vatandaşlara ait toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çalan 20 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 2024-2025 yılları içerisinde meydana gelen toplam 23 farklı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin gündüz vakitlerinde ikametlerin kilitli olmayan kapılarını kart ve özel aparat yardımıyla açarak vatandaşlara ait toplam 12 milyon 385 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parayı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin tespit ve temini amacıyla teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen evden hırsızlık suçlarına 28 şüphelinin karıştığı, 5 kişinin farklı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi.

Kocaeli, İstanbul ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı

Şüphelilerin yakalanması ve suça konu eşyaların ele geçirilmesi amacıyla 18 Şubat tarihinde Kocaeli, İstanbul ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında hedef şüpheliler haricinde aranması olan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan Y.G'nin 21 yıl 11 ay, E.M'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Projeli dosya kapsamında başlangıçtan bugüne kadar 5 şüpheli tutuklu olarak cezaevinde, 9 şahıs ara yakalamalar da tutuklu ve 17'si dosya sonunda tutuklu olmak üzere toplam 31 kişi tutuklandı.