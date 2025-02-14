20 Yıl Cezalı Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Gaziantep'te 20 yıl cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 9 ayrı suç kaydı olan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu başta olmak üzere 9 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.