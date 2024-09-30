20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Denizli'de 28 suç kaydı bulunan E.D., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

30.09.2024 16:49
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Denizli'de 28 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 28 farklı suç kaydı bulunan, 7 farklı suç dosyası ve bunlara bağlı olarak 20 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edilen E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 20 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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