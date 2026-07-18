20 Yıl Sonra İtiraf: Bakkal Cinayeti Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20 Yıl Sonra İtiraf: Bakkal Cinayeti Çözüldü

18.07.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de, 2006'da işlenen bakkal cinayetinde 2 şüpheli suçunu itiraf etti, 2 zanlı tutuklandı.

Denizli'de 2006 yılında meydana gelen faili meçhul bakkal Mehmet Ali Türkmen cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'si suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı. Cinayet büro dedektiflerinin geçmişe dönük HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarını inceleyerek çözdüğü olayda, cinayetin maktulün arkadaşları olan bir kadını taciz ettiği iddiasıyla işlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaları aydınlatmak amacıyla yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında 20 yıl önce işlenen Mehmet Ali Türkmen cinayetini yeniden masaya yatırdı. Olay dönemine ait iletişim trafiğini ve HTS kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen E.T. (43), K.T. (35), E.Ş. (36), A.Ş. (36) ve P.Ş.'yi (59) düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgu sırasında şüphelilerden 2'si cinayeti 20 yıl sonra itiraf etti. Şüpheliler verdikleri ifadede, maktul bakkal Mehmet Ali Türkmen'in, arkadaşları olan E.Ş.'yi (36) taciz ettiğini ileri sürerek cinayeti bu sebeple işlediklerini iddia etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler A.Ş. ve P.Ş.'nin ise suçu bildirmeme suçundan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.

2 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında taciz edildiği öne sürülen E.Ş.'nin de bulunduğu diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ali Türkmen, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 Yıl Sonra İtiraf: Bakkal Cinayeti Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:43:12. #7.12#
SON DAKİKA: 20 Yıl Sonra İtiraf: Bakkal Cinayeti Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.