21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü: Olayın firarisi cephanelik dolu evde yakalandı - Son Dakika
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21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü: Olayın firarisi cephanelik dolu evde yakalandı

21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü: Olayın firarisi cephanelik dolu evde yakalandı

Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında firari şüpheli ve saklanmasına yardım eden 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

18.02.2025 16:07
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Bungalov tatili için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen 21 yaşındaki gencin yol tartışmasında öldürülmesi olayında firari şüpheli ve saklanmasına yardım eden 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat Polisi eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yakalandığı evde ise adeta cephanelik ele geçirildi.

Olay, 7 Şubat 2025 tarihinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden B.B. idaresindeki araçtaki kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen B.Y. (31), silah ile 41 AKB 278 plakalı otomobil sürücüsü K.T. ile yanında bulunan Mert Elter'i (21) vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elter, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, 21 yaşındaki gencin öldürüldüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

Cinayeti işleyen şahıs ve saklanmasına yardım eden 6 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işleyen B.Y.'nin adresi tespit edildi. Özel Harekat Polisleri eşliğinde adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; olayın firari şüphelisi B.Y. (31) ile şüphelinin kaçması ve saklanmasına yardım eden M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte toplam 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Öte yandan, cinayetin ardından polise giderek teslim olan B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 21 yaşındaki genci yol tartışmasında öldürmüştü: Olayın firarisi cephanelik dolu evde yakalandı - Son Dakika

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