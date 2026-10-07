21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Ağrı'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Ağrı'da yakalanıp tutuklandı

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21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Ağrı\'da yakalanıp tutuklandı
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Ağrı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan firari cezaevine teslim edildi.

Ağrı'da hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında T.A. yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaCezaeviGüncelAğrıSuçSon Dakika

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