21 Yıl Sonra Yanan Evdeki Cinayet Aydınlatıldı

2005 yılı Mevlit Kandili gecesinde Balıkesir'de bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 2001 doğumlu Esra Aşık'ın failleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün ısrarlı takibi sonucu 21 yıl sonra aydınlatıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Asayiş Sube Müdürlügü ekipleri 21 yıl sonra faili meçhul bir olayı aydınlattı. 21 Nisan 2005 günü Mevlid Kandili gecesinde Kasaplar Mahallesinde bir evde çıkan yangında M. A. eşi F.A. ve M. A.'ın öz kardeşi Y.A. yanarak yaralandı. 2001 doğumlu Esra Aşık ise olay mahallinde 3. derece yanıklar ve duman zehirlenmesi sonucu vefat etti. Olayın kundaklama olduğunun anlaşılması ile çalışmalara hız verildi.

Zaman aşımına günler kala

Aradan geçen uzun yıllar boyunca faili meçhul kalan ve Daimi Arama Kararı ile raflarda bekleyen dosyanın 20.07.2026 tarihinde zaman aşımına uğrayacağı anlaşılırken, polis ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kuruldu. Saha çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştirdiği yönünde makul şüphe uyandıran şüpheliler tespit edilirken, şüphelilerinin olay öncesi, sırası ve sonrasındaki hareketleri HTS verileri ve Bilgi Sahibi beyanları ile desteklendi. Zamana karşı yarışan ekipler yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde olayla bağlantılı 4 şüpheli şahıs belirleyerek "Anka Operasyonu' gerçekleştirdi.

Yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri esnasında, 3 şahıs olayı B.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiğini itiraf (ikrar) ettiği iddia edilirken, söz konusu 3 şüpheli şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheli B.Y. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR