22 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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22 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kırıkkale'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 22 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

31.05.2024 20:52
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22 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması neticesinde 22 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün, gece saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 71 M 0127 plakalı yolcu minibüsü ile E.M.Ü. yönetimindeki 06 MEC 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile 20 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Vali Mehmet Makas, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek seyir halindeki yolcu minibüsüne çarptığı görülüyor. Yolda seyir halinde olan bir tırın ise ani manevrayla kazaya karışmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.

Kaynak: İHA

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