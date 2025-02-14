22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten yaralama ve birden faza kişi ile birlikte tehdit" suçlarından toplam 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B.'nin (38) yakalanmamak için her gün farklı adreslerde kalarak saklandığı tespit edildi. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından S.B.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan S.B. Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN