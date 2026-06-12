22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
12.06.2026 01:14
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, yağma suçundan aranan K.D. yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 22 yıl 11 ay kesinleşmiş bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada: yağma suçundan hakkında verilen 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Hatay, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Günay Şahin Günay Şahin:
    22 yıl hapis cezası ile aranan birini yakalamışlar sonunda da iyi olmuş yani 0 0 Yanıtla
  • Adem Karacaalp Adem Karacaalp:
    vay be 22 yıl hapis demek ya ?? komşu dün de diyordu işte böyle adamlar var ya her yerde ?? umarım adalet sağlanmıştır 0 0 Yanıtla
  • Sema Spcialist Sema Spcialist:
    yazık ya bu adamı hayvanlar bile bu kadar acımasız değildir yağmacılık yapanlar bence hayvan haklarını ihlal etmeyi de hak etmez 0 0 Yanıtla
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