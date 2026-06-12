Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 22 yıl 11 ay kesinleşmiş bulunan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada: yağma suçundan hakkında verilen 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsı tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › 22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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