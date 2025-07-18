İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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