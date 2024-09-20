23 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Zanlı Buca'da Yakalandı

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'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapisle aranan zanlı, Buca'da yakalandı

İZMİR - 'Cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan zanlı, polis ekipleri tarafından İzmir'in Buca ilçesinde yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişiye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda adının A.İ. olduğu belirlenen kişinin, uyuşturucu madde kullanmak ve yaralama suçlarından kaydının olduğu, 'Cinsel Saldırı' suçundan da 23 yıl 3 ay 5 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.