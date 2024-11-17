23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

3.Sayfa

Olmayacak yerde deprem oldu! Bir şehir tetikte

8 ile sarı kodlu uyarı! Plan yaparken bir kez daha düşünün

Wanda Nara\'nın ile mahkemelik olan Icardi\'den olay hareket

23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan İ.'nin yerini tespit etti. Ekipler hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında Ramazan İ. yakalandı. Emniyete getirilen Ramazan İ. işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.