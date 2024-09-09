Köpekle Tedbir Alan Şüpheli Yakalandı

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24 yıl hapisle aranıyordu...Yakalanmamak için bulduğu taktik polisi bile şaşırttı

Polislerin korkması için köpeği bir an bile yanından ayırmıyordu, kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan ve sürekli köpeği ile gezen şüpheli, yaka paça gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri il genelinde hırsızlık şüphelisi ile aranan şahısları yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde saldırgan köpek ile gezen bir şahsın durumundan şüphelendi. Şüpheliyi dikkatli bir şekilde durdurarak sorgulayan ekipler, şahsın çeşitli suçlardan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Yaka paça gözaltına alınan H.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheli H.O.'nun polisleri korkutmak için köpekle gezdiği ve bir an bile yanından ayırmadığı ortaya çıktı.