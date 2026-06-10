27 Fenomene Müstehcen İçerik Suçlaması - Son Dakika
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27 Fenomene Müstehcen İçerik Suçlaması

10.06.2026 18:30
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İstanbul'da 27 sosyal medya fenomenine müstehcen içerik ve aklama suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri paraları akladıkları öne sürülen 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Hesaplarında milyonlarca liralık hareketlilik tespit edilen şüphelilerin savunmalarında "bahis" ve "vergi ödedim" iddiaları dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sosyal medya fenomenlerine yönelik geniş çaplı soruşturma tamamlandı. İddianamede, Türkiye'de 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna gayri resmi girerek müstehcen içerik üreten, bunları diğer açık kaynaklı sosyal medya hesaplarından özendirerek kazanç sağlayan 27 şüpheli hakkında dava açılması istendi. Şüphelilerin "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hakkında resmi dava açılması istenen 27 şüpheli arasında dikkat çeken isimler yer aldı. İddianamedeki şüpheliler, Arzu Yılmaz, Azranur Ay Vandan, Burçin Erol, Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Derin Gür, Dilber Doğan, Ebru Arman, Eda Alboya, Emel Nur Süder, Gizem Avcı, Gizem Bağdaçiçek, Kadriye Değirmenci, Kubilay Meriç Aydemir, Kübra Yurdakul, Lina Su Özgen, Meltem Bakır, Merve Taşkın, Nisanur Kavak, Öznur Güven, Serpil Cansız, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu, Yağmur Şimşek, Yaprak Meriç Yücel ve Zahide Güven oldu. Soruşturma kapsamında dosyadaki tek erkek şüphelinin Kubilay Meriç Aydemir olduğu görülürken, Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında 21 Mayıs 2026 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve siber suçlar raporlarında şüphelilerin hesap hareketleri gözler önüne serildi. Şüphelilerden Cansu Bade Taş'ın banka hesaplarında yapılan incelemede, toplamda 23 milyon 267 bin 861 TL gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 TL ise giden para transferi trafiği belirlendi. Taş ifadesinde suçlamaları reddederek, "OnlyFans üzerinden gelir elde etmedim. Çevrimiçi bahis sitelerinde oyun oynuyordum, bu paralar bahis kazanma ve kaybetme paralarıdır. Hesabımda icra olduğu için ablamın hesabını kullandım, bahis batağına bulaştığım için pişmanım" savunmasını yaptı.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan fenomenlerin yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 27 Fenomene Müstehcen İçerik Suçlaması - Son Dakika

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