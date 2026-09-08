28 ildeki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28 ildeki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 788 bin hap ele geçirilirken, 1 milyon 751 bin kök kenevir imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, 28 ilde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yetiştiricilerine yönelik icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 140 kişiden 80'ninin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "28 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 548 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 788 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 751 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından bin 260 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 285 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Narkotik, Kenevir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 28 ildeki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
09:57
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk tur sonuçları
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:31:47. #.0.3#
SON DAKİKA: 28 ildeki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement