28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılında emekli Orgeneral Çetin Doğan'dan cezaevinden mektup - Son Dakika
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28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılında emekli Orgeneral Çetin Doğan'dan cezaevinden mektup

28 Şubat Postmodern Darbesi\'nin 27. yılında emekli Orgeneral Çetin Doğan\'dan cezaevinden mektup

Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 28 Şubat Postmodern Darbesinin üzerinden 27 yıl geçerken, dava kapsamında İzmir Buca'da tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan, cezaevinden mektup yazarak kendisini hatırlattı.

28.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
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Türkiye tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat Postmodern Darbesinin üzerinden 27 yıl geçerken, dava kapsamında İzmir Buca'da tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan, cezaevinden mektup yazdı.

Türkiye tarihinin karanlık sayfalarında yerini alan 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesinde, 27 yıl geride kaldı. Acıların hala taze olduğu Postmodern Darbenin yıl dönümünde, emekli Orgeneral Çetin Doğan dava kapsamında 19 Ağustos 2021'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Askeri darbenin en önemli aktörlerinden Çetin Doğan, 28 Şubat'ın 27'inci yıl dönümünde kendisini hatırlattı. İzmir Buca'da tutuklu bulunan Çetin Doğan, cezaevinden bir mektup yolladı. Doğan, cezaevinden birde fotoğraf gönderdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılında emekli Orgeneral Çetin Doğan'dan cezaevinden mektup - Son Dakika

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