Motosiklet kazasında vefat eden Uzman Çavuş Çetin son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Motosiklet kazasında vefat eden Uzman Çavuş Çetin son yolcuğuna uğurlandı

Motosiklet kazasında vefat eden Uzman Çavuş Çetin son yolcuğuna uğurlandı
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Ankara'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emir Çetin için düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene siyasetçiler ve askeri yetkililer katıldı.

Ankara'da geçirdiği motosiklet kazası dolasıyla vefat eden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emir Çetin, düzenlenen resmi cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 34 MKG 741 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Emir Çetin, önce Altındağ Belediyesi'ne ait 06 FB 0469 plakalı minibüse, daha sonra ise 06 FBF 514 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Çetin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çetin için Etimesgut'ta yer alan Ahi Mesud Söğüt Cami'sinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Çetin'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Elvan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende, AK Parti Milletvekillerinden Süleyman Soylu, Hulusi Akar ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra çok sayıda jandarma ve emniyet personeli ile Çetin'in yakınları yer aldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Jandarma, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Emir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazasında vefat eden Uzman Çavuş Çetin son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında vefat eden Uzman Çavuş Çetin son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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