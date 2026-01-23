Hemşire adayı Mina, gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Hemşire adayı Mina, gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı

23.01.2026 15:41  Güncelleme: 15:43
Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire adayı Mina Aydın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının tabutuna düğün için alınan gelinliği bırakıldı. Kazada diğer sürücüler ve yolcular da yaralandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire adayı Mina Aydın (29), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının tabutuna, mart ayındaki düğünü için alınan gelinliği bırakıldı.

Kaza, Dereiçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mina Aydın'ın (29) kullandığı 52 DG 470 plakalı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Mina Aydın dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Mina için cenaze töreni

Hayatını kaybeden Mina Aydın için bugün Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevda ve Ahmet çiftinin tek çocuğu olan hemşire adayı Mina Aydın, Hekim Sokağı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi. Cenaze törenine Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Mina Aydın'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, hayatını kaybeden Mina Aydın'ın Gökmen G. ile nişanlı olduğu ve mart ayında evlenecekleri öğrenildi. Mina Aydın'ın, düğünü için alınan gelinliği ise son yolculuğunda tabutuna konuldu.

Kazadan yaralı kurtulanların tedavisi ise devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

