29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı - Son Dakika
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29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı

Düzce'de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

08.05.2024 21:02
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29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı

DÜZCE - Düzce'de hırsızlık suçundan 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü; Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan; 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Düzce, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 29 yıl hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı - Son Dakika

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