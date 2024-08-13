3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Adana'da otomobiliyle çarparak 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Sürücü ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

13.08.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: "Pişmanım"

ADANA - Adana'da otomobiliyle çarparak 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'ın ölümüne neden olan asli kusurlu sürücü tutuklandı. İfadesinde, "Pişmanım. Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim, ambulansı aradım" dediği öğrenildi.

Kaza, 10 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım Y. idaresindeki 01 AEY 213 plakalı Volkwagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'a çarptı.

Olay yerinde öldü

Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Kasım Y.'yi gözaltına alarak Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.

Panik anları güvenlik kamerasında

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Yılmaz'ın makas attıktan sonra aracının kontrolden çıktığı, kafede oturanların panik yaşadığı görüldü. Akbaş'ın cenazesi, toprağa verildi.

"Devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz"

Kazada 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Yılmaz'ın, annesinin ölümüne neden olduğunu öne süren Onur Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz" dedi.

Sürücü Yılmaz ise ifadesinde, "Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Refüje çarpınca da kontrolden çıktı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim. Ambulansı arayıp, başında bekledim. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, kazada asli kusurlu bulunarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Adana, Çocuk, Adliye, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
19:30 İzmir’de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi İzmir'de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 00:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: 3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement