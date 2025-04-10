3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir - Son Dakika
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3.Sayfa

3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir

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İstanbul Esenyurt'ta palet hırsızlarına direnen market çalışanı genç kız yaşadıklarını anlattı. Sema Gezici ''Birinin hırsızlara dur demesi gerekiyordu. Ben de bunu yaptım. Peşlerinden koştum arabaya bindim. Beni de götürecekler diye bir an korktum ama bizi kim alabilir'' dedi.

10.04.2025 14:17  Güncelleme: 14:27
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Esenyurt'ta yaşanan olayda market çalışanı genç kız palet çalmaya çalışan hırsızlara direnmiş, o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Görüntülerde hırsızların paletine atlayan genç kız, hırsızlara büyük bir şok yaşatmıştı.

Beklemedikleri bir tepki ile karşılayan hırsızlar, genç kızın talimatlarına uyarak çaldıkları paletleri yerine geri bırakmıştı.

"BİZİ KİM ALABİLİR"

Yaşananları anlatan 18 yaşındaki Sema Gezici isimli genç kız "Sürekli palet çalındığını fark ettim. Fark etmediğimizde bütün paletlerimizin çalındığı zamanlar olmuştu. Peşlerinden koştum. Bir an beni de götürecekler diye korktum ama öyle bir şey olmadı. Bizi kim alabilir" diye konuştu.

"DAHA DA GELEMEZLER"

Yaşananlardan sonra hırsızların bir daha geri geleceğini düşünmediğini söyleyen genç kız, "Buna birinin dur demesi lazımdı. Çünkü emek hırsızlığı bu, haksızlık bu. Ben de buna dur demek istedim. Koştum peşlerinden. Aldıkları gibi yerine bıraktırdım paletleri. Daha da gelemezler" ifadelerini kullandı.

3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
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Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Rook:
    gerçek Türk kadını işte,helalin var 23 4 Yanıtla
  • kayserili:
    BİR MAAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLMEDİR 22 0 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Helal olsun! Bu namussuzlar bu tepkiyi herkes verse bu kadar öz güvenli olamazlar. 15 1 Yanıtla
  • mtrxpdqq8w:
    Milletin gözü dönmüş ne olacağı belli mi olur üç kuruş palet için değer mi ? verirsin plakasını polise olur biter. zenginin malı için canından olmaya değer mi 2 0 Yanıtla
  • halimarslan61k:
    kesin trabzonludur labizi kimalabilur 1 0 Yanıtla
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