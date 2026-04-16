3 Yaşındaki Çocuk Derede Boğuldu

Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Gülkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Bayram Ali Şimşek, evlerinin önünde oyun oynadığı sırada biranda ortadan kayboldu. Ailesi, bir süre sonra çocuğun evin önünde olmadığını fark ederek aramaya başladı. Çocuklarını bulamayan aile daha sonra durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerle birlikte yapılan arama çalışmalarında çocuğun cansız bedeni evlerine 500 metre uzaklıktaki derede bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN