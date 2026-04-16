3 Yaşındaki Çocuk Derede Boğuldu
3 Yaşındaki Çocuk Derede Boğuldu

16.04.2026 00:36
Karaman'da oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Bayram Ali, dereye düşerek yaşamını yitirdi.

Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Gülkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Bayram Ali Şimşek, evlerinin önünde oyun oynadığı sırada biranda ortadan kayboldu. Ailesi, bir süre sonra çocuğun evin önünde olmadığını fark ederek aramaya başladı. Çocuklarını bulamayan aile daha sonra durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerle birlikte yapılan arama çalışmalarında çocuğun cansız bedeni evlerine 500 metre uzaklıktaki derede bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 Yaşındaki Çocuk Derede Boğuldu - Son Dakika

Eski belediye başkan adayına cinayetle sonuçlanan alacak kavgasında müebbet hapis Eski belediye başkan adayına cinayetle sonuçlanan alacak kavgasında müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
SON DAKİKA: 3 Yaşındaki Çocuk Derede Boğuldu - Son Dakika
