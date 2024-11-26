3 Yaşındaki Çocuk Şüpheli Ölümle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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3 Yaşındaki Çocuk Şüpheli Ölümle Hayatını Kaybetti

3 Yaşındaki Çocuk Şüpheli Ölümle Hayatını Kaybetti

Ankara'da yataktan düştü iddiasıyla hastaneye kaldırılan çocuk, darp izleriyle hayatını kaybetti.

26.11.2024 21:40
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Ankara'da yataktan düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun vücudundaki darp izlerine rastlanılırken, gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 19 Kasım saat 08.30 sıralarında Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Anne Nuriye S., 3 yaşındaki Elif İkra S.'nin hastalandığını söyleyerek komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşi Ö.S.'ye de haber verildi. Haber üzerine eve gelen baba Ö.S., kızını kendi imkanlarıyla Ayaş Çiftçi Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından küçük kız Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir hastanesinde 2 gün müşahede altında kalan küçük kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne Nuriye S. kızının yataktan düştüğünü iddia ederken, hastanede yapılan tetkiklerin ardından küçük kızın vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi.

Elif İkra S'nin ölümü ile ilgili yapılan ön incelemenin ardından anne Nuriye S. gözaltına alındı. Kızının şüpheli ölümü ile ilgili anne Nuriye S. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 Yaşındaki Çocuk Şüpheli Ölümle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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