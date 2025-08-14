30 Günlük Bebek Darbeden Koruma Altına Alındı

Zonguldak'ta henüz 30 günlük bebeğini darbeden anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zonguldak'ta yaşandı. G.S. isimli kadın, yaklaşık 1 ay önce doğum yaptı. Henüz kundakta olan bebek; ağlama şikayetleri üzerine hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan bebeğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Söz konusu kırıkların darbe bağlı olduğu belirlenince polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.S.'yi gözaltına aldı. 10 Ağustos günü Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen G.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri, G.S.'nin evinde yaptığı aramada bebeğin kanlı zıbını ile kurusıkı bir tabanca da ele geçirdi. - ZONGULDAK