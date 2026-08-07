DEAŞ'a 30 ilde eş zamanlı operasyon: 104 gözaltı - Son Dakika
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DEAŞ'a 30 ilde eş zamanlı operasyon: 104 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 104 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan operasyonla ilgili açıklamada, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'a 30 ilde eş zamanlı operasyon: 104 gözaltı - Son Dakika

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