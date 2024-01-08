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30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Çorum'da 8 ayrı suçtan 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan Şahin B., Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahin B., hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 kanununu ihlal etme ve basit yaralama suçlarından hüküm giymişti. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanan Şahin B., cezaevine gönderildi.

30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı
08.01.2024 - 22:58,
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30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

ÇORUM - Çorum'da 8 ayrı suçtan 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada, hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 kanununu ihlal etme ve basit yaralama suçundan 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan Şahin B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Şahin B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 30 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


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