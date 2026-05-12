31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de polisi, 'hırsızlık' suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'hırsızlık' suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.U.'nun (34) kentteki adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. L.U., düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü kadın, cezaevine teslim edildi.
