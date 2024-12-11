32 Suç Kaydıyla Sahte Kimlik Üretirken Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

32 Suç Kaydıyla Sahte Kimlik Üretirken Yakalandı

Aksaray'da 32 suç kaydı bulunan B.C.K., jandarmanın operasyonuyla sahte kimlik basarken yakalandı.

11.12.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32 suç kaydı bulunan suç makinesi sahte kimlik basarken yakalandı

Ele geçirilen 200'ün üzerinde sahte kimliğin arasında, savcı, polis ve Bulgaristan kimlik kartları bulunuyor

AKSARAY - Aksaray'da 32 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan suç makinesi sahte kimlik ve ehliyet gibi belgeleri basarken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Operasyon sabahın ilk saatlerinde Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri hakkında 2 adet hırsızlık, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 3 adet dolandırıcılık, 2 adet şantaj ve 1 adet eziyet etme suçu olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan B.C.K. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini süren jandarma KOM ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin bir ikamette sahte saklandığını ve burada sahte belge basımı yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adres üzerinde takip başlatan jandarma ekipleri 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezdeki ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs sahte resmi belge basarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ikamette yapılan aramada 1 adet kimlik kartı basım makinesi, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet diz üstü bilgisayar, 94 adet sahte kimlik kartı, 101 adet sahte sürücü belgesi, 5 adet sahte Bulgaristan kimlik kartı, 2 adet sahte özel güvenlik kimlik kartı, 2 adet sahte savcı kimlik kartı, 1 adet sahte polis kimlik kartı, 33 adet sahte diploma ve 2 adet sahte tapu senedi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, Aksaray, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 32 Suç Kaydıyla Sahte Kimlik Üretirken Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: 32 Suç Kaydıyla Sahte Kimlik Üretirken Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.