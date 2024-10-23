34 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Edremit\'te Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 suç kaydı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suça karışan ve ilgili dosyalar kapsamında takibi yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Edremit'te 8 farklı çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 1 yıl 2 aydır aranan ve hakkında toplam 34 yıl, 2 ay, 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 16 suç kaydı bulunan S.S. (30) yakalandı. S.S., Edremit ilçesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR