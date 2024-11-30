350 Yıllık Tarihi Konağa Yangın

3.Sayfa

350 Yıllık tarihi konak alev alev yandı

Tarihi Yörük köyündeki 3 katlı konak alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün evleri ile ünlü Safranbolu ilçesine bağlı Yörük Köyünde 350 yıllık 3 katlı tarihi konak çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun minyatürü niteliğindeki Yörük köyü'nde henüz nedeni belirlenemeyn bir şekilde 3 katlı 350 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü tarihi konaktaki yangına olay yerine sevk eidlen çok sayıda itfaiye ile müdahale yapılıyor. Alevlerin diğer konaklara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, Yörük köyü geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün "İyileştirme Programı"na dahil edilmişti.