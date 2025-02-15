39 İl'de FETÖ Operasyonu: 103 Tutuklama

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-39" operasyonlarında; 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-39" operasyonlarında; 103 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu" bilgisini verdi.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını kaydeden Bakan Yerlikaya şunları açıkladı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi."

"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" diyen Yerlikaya, Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. - ANKARA