4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti

Konya'da yürüme zorluğu çeken ve ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir hastanın ayağındaki yaradan terlik parçası çıkarıldı. Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım" dedi.

12.03.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşayan Yasin Ece'nin 4 ay önce yürürken batan çivi nedeniyle ayağında şişme oluştu. Zamanla yürümekte zorluk çeken Ece'nin Farabi Hastanesi'nde yapılan kontrolünde, ayağındaki yarada çiviyle girdiği tespit edilen terlik parçası tespit edildi.

"DÖRT AYDIR YÜRÜMEYİ UNUTTUM"

Parça çıkarılınca rahatlayan Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, mesleğimi yapamadım." dedi.

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti

"HASTA TAMAMEN İYİLEŞTİ"

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastaya yapılan tetkik ve muayenelerin ardından yara içerisinde bir cisim olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Ameliyata alınan hastanın ayağındaki yara içinde terlik parçaları bulduklarını anlatan Arazi, "Bu parçaları çıkardıktan sonra hastamızın şikayetleri azaldı. Bu tip yaralanmalarda o bölgeye yabancı bir cisim girebilir. Vücudumuz bunlara karşı hassastır. Hastamız 4 ayın ardından tamamen sağlığına kavuştu ve yarası iyileşti." diye konuştu.

Kaynak: AA

3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

16:01 Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
23:35 Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 16:35:32. #7.13#
SON DAKİKA: 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.