4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı - Son Dakika
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4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı

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Aydın'da 4 çocuk annesi, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. 33 yaşındaki Meltem Menteşeli'nin şüpheli ölümü hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

12.03.2025 08:08  Güncelleme: 08:36
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Aydın'da, evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33), eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bozdoğan Hisar Mahallesi'nde, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

OLAY YERİNDE 13 KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Yaşam, Aydın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı - Son Dakika

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