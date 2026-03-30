4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş

30.03.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Mergen Çayı’nda akıntıya kapılan bir kişi, 4 saat süren yaşam mücadelesinin ardından ekipler tarafından kurtarıldı. Dere içerisinde ot ve dal parçalarına tutunarak suya kapılmaktan kurtulan ve hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ARACIYLA BİRLİKTE AKINTIYA KAPILDI

Olay, Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.H. yönetimindeki araç, köprü altından geçmeye çalıştığı sırada aniden yükselen su seviyesine yakalandı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kısa sürede şiddetini artıran akıntıya direnemedi ve aracıyla birlikte sürüklenerek sulara kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte suyun debisi yükselirken, kurtarma çalışmaları genişletildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, NAFAD, NAKSAR ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara dahil oldu.

4 SAAT BOYUNCA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERDİ

Akıntıyla metrelerce sürüklenen Y.H., dal ve ot parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yaklaşık 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından ekipler, Y.H.’yi bulunduğu noktadan sağ olarak çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 08:48:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.