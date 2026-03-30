4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş

Aydın’ın Nazilli ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılan bir kişi mucize bir şekilde hayatta kaldı.
Olay, Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.H. yönetimindeki araç, köprü altından geçmeye çalıştığı sırada aniden yükselen su seviyesine yakalandı. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, kısa sürede şiddetini artıran akıntıya direnemedi ve aracıyla birlikte sürüklenerek sulara kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte suyun debisi yükselirken, kurtarma çalışmaları genişletildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, NAFAD, NAKSAR ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara dahil oldu.
Akıntıyla metrelerce sürüklenen Y.H., dal ve ot parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Yaklaşık 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından ekipler, Y.H.’yi bulunduğu noktadan sağ olarak çıkardı.
Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
