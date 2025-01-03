40 Yıl Hapsi Olan Şüpheli Uşak'ta Yakalandı - Son Dakika
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40 Yıl Hapsi Olan Şüpheli Uşak'ta Yakalandı

Yağma suçundan aranan M.Y., Aksaray JASAT ekipleri tarafından Uşak'ta yakalandı.

03.01.2025 18:02
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40 yıl hapsi olan şüpheli Uşak'ta yakalandı

AKSARAY - Yağma suçundan aranan ve hakkında 40 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapsi bulunan şüpheli, Aksaray JASAT ekiplerince Uşak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 40 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahsın Uşak ilinde olduğunu tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uşak iline görevlendirilen JASAT ekipleri burada bir ikamete yaptığı operasyonda M.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Aksaray'a getirilen şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Aksaray, 3-sayfa, Hukuk, JASAT, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 40 Yıl Hapsi Olan Şüpheli Uşak'ta Yakalandı - Son Dakika

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