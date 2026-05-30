40 Yıllık İlişkide Kanlı Ayrılık

30.05.2026 16:57
Çanakkale'de, 73 yaşındaki R.C., 40 yıl yaşadığı M.Ü.'yü döverek öldürdü. R.C. tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) döverek öldürdü.

Olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu. R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı. R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

