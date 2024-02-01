400 bin TL'lik kablo vurgununa jandarma darbesi
Gözaltına alınan şahıslar, gazetecilere tepki gösterdi
BARTIN - Bartın ve Kastamonu'nun köylerinde enerji nakil hatları ve iletişim kabloları çalan 2 kişilik şebeke jandarmanın operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında yenileme işlemi yapılan kabloların bulunduğu 4 ayrı depodan enerji nakil hattı ve iletişim kabloları çalındı. Yaklaşık 45 gün boyunca araştırma yapan ve iz süren Bartın Jandarma Alay Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, önce olayda kullanılan aracı tespit etti. Ardından şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla E.Y ve M.Ç isimli şahısları gözaltına aldı. Kastamonu ve Bartın'daki kurumlara ait toplamda yaklaşık 400 bin TL tutarında enerji nakil ve iletişim kablosu çalındığı belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi
Gazetecileri tehdit etti
Zanlılar adliyeye çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Zanlılardan, E.Y, "Sorarım sana. Vallahi bacaklarını kırmazsam, insan değilim" diyerek, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti. Kapşonu ile yüzünü kapatan zanlı E.Y, ise "Çek çek" diyerek, kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasından sonra Bartın Cezaevi'ne gönderildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 400 bin TL'lik kablo vurgununa jandarma darbesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?