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400 bin TL'lik kablo vurgununa jandarma darbesi

Gözaltına alınan şahıslar, gazetecilere tepki gösterdi

BARTIN - Bartın ve Kastamonu'nun köylerinde enerji nakil hatları ve iletişim kabloları çalan 2 kişilik şebeke jandarmanın operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında yenileme işlemi yapılan kabloların bulunduğu 4 ayrı depodan enerji nakil hattı ve iletişim kabloları çalındı. Yaklaşık 45 gün boyunca araştırma yapan ve iz süren Bartın Jandarma Alay Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, önce olayda kullanılan aracı tespit etti. Ardından şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla E.Y ve M.Ç isimli şahısları gözaltına aldı. Kastamonu ve Bartın'daki kurumlara ait toplamda yaklaşık 400 bin TL tutarında enerji nakil ve iletişim kablosu çalındığı belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi

Gazetecileri tehdit etti

Zanlılar adliyeye çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Zanlılardan, E.Y, "Sorarım sana. Vallahi bacaklarını kırmazsam, insan değilim" diyerek, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti. Kapşonu ile yüzünü kapatan zanlı E.Y, ise "Çek çek" diyerek, kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasından sonra Bartın Cezaevi'ne gönderildi.