41 ayrı suç kaydı bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de çeşitli suçlardan 41 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G isimli kadın, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, hakkında 41 suç kaydı bulunan ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. saklandığı evde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.G., adli makamlara teslim edildi.