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41 ayrı suç kaydı bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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41 ayrı suç kaydı bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Osmaniye'de çeşitli suçlardan 41 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G isimli kadın, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda C.G. saklandığı evde yakalandı ve adli makamlara teslim edildi.

41 ayrı suç kaydı bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı
25.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:03
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41 ayrı suç kaydı bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de çeşitli suçlardan 41 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G isimli kadın, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, hakkında 41 suç kaydı bulunan ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. saklandığı evde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.G., adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 41 ayrı suç kaydı bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika


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