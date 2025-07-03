41 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Mersin\'de Yakalandı

Mersin'de hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri, uzun süredir aranan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 'sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan aranan ve hakkında 10 farklı dosyadan toplam 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın izine ulaşıldı.

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda şahsın, kızının ikamet ettiği evde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda saklandığı evde kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN