49 yaşındaki madencinin öldüğü kazada 2 şüpheli adliyede
ZONGULDAK - Zonguldak'ta 49 yaşındaki maden işçisinin ruhsatsız işletilen maden ocağında hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Korkut, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ile ocakta işçi olarak çalışan K.A. gözaltına alındı.
İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan maden işçisi Muhammet Korkut ise Bartın'da toprağa verilecek.
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