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5 çocuğu ile alevler arasından çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 çocuğu ile yalnız yaşayan yabancı uyruklu bir kadının evinde çıkan yangın kısa sürede evi sardı. 5 çocuğu ile evdeyken çıkan yangında aile komşuların yardımı ile evden çıkarıldı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrasında evde yaşayan kadın gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

5 çocuğu ile alevler arasından çıktı
23.12.2023 - 21:02,
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5 çocuğu ile alevler arasından çıktı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 çocuğu ile yalnız yaşayan yabancı uyruklu bir kadının evinde çıkan yangın kısa sürede evi sardı. 5 çocuğu ile evdeyken çıkan yangında aile komşuların yardımı ile evden çıkarıldı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrasında evde yaşayan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kocayusuf Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde çıktı. 5 çocuğu ile yaşayan yabancı uyruklu Rende El Muhammed isimli kadının evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşular, yaşları 2 ile 12 arasında değişen 5 çocuk ile yabancı uyruklu kadını evden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken, yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Evde 5 çocuğu ile yalnız yaşadığı belirlenen Rende El Muhammed çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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