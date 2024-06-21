5'inci kattan düşerek ölen minik Simay'a gözyaşı
SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 2 buçuk yaşındaki çocuk, toprağa verildi.
Olay, Yaşardoğu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. 5'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşen 2 buçuk yaşındaki Simay Arslan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ölümüyle herkesi yasa boğan minik Simay'ın cenazesi bugün Yaşardoğu Merve Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardındın Kayaköyü Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye aile fertleri, yakınları, komşuları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
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