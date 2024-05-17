5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve savcılık soruşturma başlattı.

17.05.2024 22:33
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5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karacaoğlan Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akıllıoğlu yönetimdeki 01 ASC 598 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Nasır Elibeydi yönetimindeki 01 MS 013 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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